Minibüs yayalara çarptı: 2 ölü

EDİRNE (AA) - Edirne'de yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, U.B yönetimindeki Edirne-Keşan arasında çalışan minibüs, Abalar Köyü sapağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın'a çarptı.
Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Çıvgın ve Kosnak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
İki kadının cesedi yapılan incelemenin ardından Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü U.B. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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