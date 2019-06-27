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Minibüs zulasında 8 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 17:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 'zula' olarak adlandırılan gizli bölmelerde 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Minibüs zulasında 8 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 'zula' olarak adlandırılan gizli bölmelerde 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu doğu gişeleri çıkışında arama noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen minibüsü durdurdu. Minibüste eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, aracın taban kısmına yapılmış gizli bölmelere saklanan 8 kilo esrar ele geçirildi. Olayda, şüphelilerin uyuşturucu kokusunu önlemek için hayvansal yağlar ve koku yalıtım malzemeleri kullandığı belirlendi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler minibüs sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

Minibüs zulasında 8 kilo esrar ele geçirildiMinibüs zulasında 8 kilo esrar ele geçirildiMinibüs zulasında 8 kilo esrar ele geçirildi

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