İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, trafikte tartıştıkları minibüs şoförü Mustafa Yağcı'yı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan minibüs şoförü iki sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı bir önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini beyan ederken, taraflara mütalaaya karşı diyecekleri soruldu.

Yağcı ailesinin avukatı Haydar Aküzüm, mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, "Mahkemenizce son derece hatalı bir karar verme aşamasındasınız. Taleplerimiz kabul edilmemiştir. Olay mahallinde keşif yapılmalıydı. Müvekkil kendini korumak üzere canını vermiştir. Dosyadan çekilmenizi talep ediyoruz. Hiçbir kanın yerde kalmayacağını ve her türlü yasal yollara başvuracağımızı belirtiriz. Her türlü yasal yola başvuracağız." diye konuştu.

Mustafa Yağcı'nın babası müşteki Erol Yağcı da adalete saygı duyduklarını belirterek, "Sizleri bir daha düşünmeye davet ediyorum. Ben ve oğlumun hakkını yiyen herkesi, devletimiz ve yüce Rabbimiz görecektir. Allah'ıma ve yüce devletin adaletine güveniyorum. Buna göre karar vermenizi istiyorum." dedi.