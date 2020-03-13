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Minibüsçüler de koronavirüse karşı önlem aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Minibüs şoförleri koronavirüse karşı korunmak için tedbir almaya başladı. Eldiven takarak çalışan Pendik-Kadıköy hattı minibüsçüleri, hem kendi hem de müşteri güvenliği için eldiven taktıklarını söyledi. Şoförler, herkesi bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü her meslek grubundan vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Pendik-Kadıköy hattında çalışan hatlı minibüs şoförleri de korona virüsüne karşı eldiven takarak tedbir alıyor. Müşterilerle sürekli para alışverişi yapan şoförler eldiven takmanın daha güvenli olduğunu söylüyor. Bu şekilde hastalık bulaşma ihtimaline karşı önlem aldıklarını söyleyen minibüs şoförleri herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Eldiven takan bir minibüs şoförü, “Gün boyu eldivenlerle çalışıyoruz. İnsanların bilinçli olması için biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin bilinçli olması lazım” dedi.

Eldivenle çalışan başka bir minibüs şoförü, “Eldiven takma sebebimiz, müşterilerle para alışverişinde daha titiz davranmamız gerektiği, korona virüsünden korunmak amacıyla. Sonuçta toplu taşıma aracı kullanıyoruz. Bundan dolayı daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Minibüse binen yolcu, “Şoför beyi tebrik ediyorum. Bütün herkesin duyarlı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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