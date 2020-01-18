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  4. Minibüsçüler lüks taksiciliğe talip

Minibüsçüler lüks taksiciliğe talip

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Gebze Harem Minibüsleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz: - "İstanbul'da lüks taksi ihtiyacı var. Minibüsçüler olarak bu açığı kapatmaya talibiz. İş bulamıyoruz, 6 bin 460 minibüsçüden 2 bini iş bulamıyor" - "Taksi sayısı yıllar önceki gibi 17 bin 395. Bu sayı taksi yolcusuna cevap veremiyor. Taksiciler daha Uber'den kurtulmadan yeni korsan taksiciler çıktı. Belediyeden olumlu yanıt aldığımızda taksiciler korsandan kurtulacak, minibüsçüler de evine ekmek götürebilecek"

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - İstanbul'da işlerinin azaldığını iddia eden minibüs esnafı, kentteki 1.000 minibüsün lüks taksiye çevrilmesi için izin bekliyor.

Gebze Harem Minibüsleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz, AA muhabirine, şehirdeki toplu taşıma tercihleri ve kullanımının zaman içerisinde değiştiğini anlatarak, minibüsçü esnafının zor günler yaşadığını anlattı.

"Her taraf metro ya da tramvay oldu. Minibüsçüler olarak iş bulamıyoruz." diyen Yılmaz, kentteki 6 bin 460 minibüsçünün yaklaşık 2 bininin iş bulamadığını söyledi.

Yılmaz, "Bir duraktaki 9 minibüsün hepsi hizmet verdiğinde tüm arkadaşlarımızın işi düşüyor. Hiçbiri evine ekmek götüremiyor. Bunun en az 3'ünü durakta bekletiyoruz ki herkes evine ekmek götürebilsin. Çünkü hepsi çalıştığı zaman boş gidip geliyorlar. Yeterli yolcuyu hiçbiri alamıyor." dedi.

Minibüs yolcusu sayısında son yıllarda "yüzde 80"lik gerileme olduğunu dile getiren Yılmaz, "Her geçen gün yolcu kaybına uğrayan minibüsçüler zor günler yaşıyor. Kartal-Pendik-Kadıköy metrosu, Marmaray, hızlı tren ve daha çok sayıda raylı sistem yapıldı. Şehir trafiğine ve yolcu taşımacılığına katkı sunan projelere karşı değiliz ancak, minibüsçü esnafının da bu dönüşümden nasibini almasını istiyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da taksi yetersizliği bulunduğunu savunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da ciddi manada taksi ihtiyacı var. Taksi sayısı halen yıllar önceki gibi 17 bin 395. Bu sayı taksi yolcusuna cevap veremiyor. Bu nedenle de sürekli korsan taksicilik yapılıyor. Taksiciler daha Uber'den kurtulmadan yeni korsan taksiciler çıktı. Minibüsçüler olarak bu açığı kapatmaya talibiz. İlgili esnaf odalarımız bu konuda ortak karar alarak İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine iletti. Çok sayıda esnaf odasının ortak kararını, birlikten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne iletmesini talep ettik. Şehirdeki 1.000 minibüsün lüks taksiye çevrilmesini talep ettik. Yetkililerin vereceği olumlu yanıt minibüsçü esnafını sevindirecektir."

Kimsenin ekmeğinin peşinde olmadıklarını sadece bir ihtiyaca cevap vermek istediklerini kaydeden Yılmaz, "Zira şehirde bir lüks taksi ihtiyacı var. Bu karşılanmadığı sürece de korsana çözüm bulunamıyor. Korsan taksiciler artık internet üzerinde sayfa bile açıyor. Bunu taksiciler de herkes de biliyor. Biz bu korsanın da önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ramis Yılmaz, minibüsçülerin zaten "profesyonel olarak" toplu taşımacılık yaptığını, lüks taksi işinin de üstesinden geleceğini aktararak, 1.000 minibüsçü lüks taksiye geçtiğinde sorunlarının azalacağını söyledi.

Yılmaz, sözlerini, "Belediyeden olumlu yanıt aldığımızda taksiciler korsandan kurtulacak, minibüsçüler de evine ekmek götürebilecek." diye tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
minibüs Taksi Ukome

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