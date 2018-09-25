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Minibüsçülerden yol kapatma eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy'e yolcu taşıyan minibüsçüler, ilçe merkezine girişlerinin yasaklanmasını araçlarıyla yol kapatarak, protesto etti.

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy'e yolcu taşıyan minibüsçüler, ilçe merkezine girişlerinin yasaklanmasını araçlarıyla yol kapatarak, protesto etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün (UKOME) aldığı karar doğrultusunda, Kapaklı'dan Çerkezköy'e yolcu taşıyan minibüsçülerin ilçe merkezine girerek, yolcu indirip, bindirmesi yasaklandı. Çerkezköylü minibüsçülerin kendi ilçelerine yolcu taşımaya devam etmesine Kapaklılı minibüsçüler, tepki gösterdi. Kapaklı'nın İnönü Mahallesi Gaziosman Paşa Caddesi'ni araçlarıyla kapatan minibüsçüler, kararı protesto etti. Minibüsçülerden biri, "UKOME, aldığı kararla bizim Çerkezköy merkeze yolcu indirip, bindirme yapmamızı yasakladı. Şimdi ise aldıkları karar ile Çerkezköy minibüslerini bizim güzergahımıza aldılar. UKOME, çifte standart uyguluyor" dedi.

Minibüsçülerin caddeyi kapatması üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, Kapaklı Emniyet Müdürü Murat Sevgi de olay yerine gelerek, minibüsçüleri ikna etmeye çalıştı. Yasaların gereğini yapmak durumunda olduklarını kaydeden Sevgi, yaptığı görüşme sonrası minibüsçüleri ikna etti. Yaklaşık 40 dakika eylem yapan minibüsçüler, araçlarını çekerek, yolu trafiğe açtı.

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin ise alınan kararın çifte standart olduğunu belirterek, düzeltilmesini istedi.

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