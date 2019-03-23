Minibüsçülere seslenen Yıldırım: Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz

İdris TİFTİKCİ-Akın ÇELİKTAŞ/İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler Kültür Merkezi'nde minibüsçülerle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada daha önce de servisçi ve taksicilerle bir araya geldiğini belirterek, "Şimdi sizlerle konuşuyorum. Hepsinin isteği, yerine getirilmeyecek istekler değil. Yeter ki ilgi, alaka olsun. Biz sorunlardan kaçan değil, biz sorunların üzerine gide gide bugünlere geldik." dedi.

"SORUNU OLMAYAN ÖLÜLER VE DELİLER"

Seçim çalışmalarını Bahçelievler'de sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler Kültür Merkezi'nde minibüsçülerle bir araya geldi. Minibüsçüleri dinleyen Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Sorunu olmayan ölüler ve deliler. Herkesin sorunu var. Burada açık söylendi. Benim de istediğim bu, karnımızdan konuşmayalım, ağzımızdan konuşalım. Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz. Çünkü biz 17 yıldır dağ gibi sorunları çöze çöze geliyoruz. Sorunları çözdük fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözdük." dedi. Yıldırım şöyle devam etti:

"Hiç merak etmeyin, seçimden sonra da böyle oturacağız ve ne lazımsa yapacağız. Sizin sorununuz benim sorunum. Sizin derdiniz benim derdim. Bu kadar açık söylüyorum. Bu söz otobüsçü topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'ın sözüdür. Destek sizden çözüm bizden. Servisçilerle konuştum, taksicilerle konuştum, şimdi sizle konuşuyorum. Hepsinin isteği, yerine getirilmeyecek istekler değil. Yeter ki ilgi alaka olsun. Biz sorunlardan kaçan değil, biz sorunların üzerine gide gide bugünlere geldik." dedi.

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