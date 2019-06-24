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Minibüsçülerin bekleme durağında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin bekleme durağında yangın çıktı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin bekleme durağında yangın çıktı. Tek katlı yapıyı saran alevler, itfaiye ekibince söndürüldü.

Aktepe- Bayramyeri hattında minibüsle yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin Aktepe Mahallesi'ndeki bekleme yeri olan tek katlı binada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, mutfaktaki ocakta başladığı sanılan yangın, kısa sürede binayı sardı. Yangının büyümesi üzerine duraktaki sürücüler, araçlarını bina çevresinden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışma başlatan itfaiye görevlileri, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alarak, söndürdü. Alevlerin sardığı bina, kullanılamaz hale geldi. Çevredeki ağaçlar da yangında zarar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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