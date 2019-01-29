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Minibüse çarpan bisikletli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:50 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, minibüsle çarpışan bisikletin kasksız sürücüsü Hasan Şener (34) yaralandı.

Minibüse çarpan bisikletli yaralandı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, minibüsle çarpışan bisikletin kasksız sürücüsü Hasan Şener (34) yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Şehitler Mahallesi, Yedi Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Sarıbey Mahallesi'nden Şehitler Mahallesi yönüne giden Abdürrahim Köker'in (65) kullandığı 01 JP 315 plakalı minibüs, kavşakta Hasan Şener (34) yönetimindeki bisikletli ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasksız bisiklet sürücüsü Şener yola savrulup, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Şener'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı, Şener Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Şener'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Minibüse çarpan bisikletli yaralandıMinibüse çarpan bisikletli yaralandıMinibüse çarpan bisikletli yaralandı

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