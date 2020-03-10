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  4. Minibüse çarpan kamyonet park halindeki araçların üzerine uçtu

Minibüse çarpan kamyonet park halindeki araçların üzerine uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 10.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet önündeki araca çarptıktan sonra park halindeki araçların üzerine adeta uçtu.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Vanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, ilk önce önünde sağa dönen minibüse çarptı. Çarpmayla birlikte kontrolden çıkan kamyonet, adeta uçarak yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Kazada kamyonette bulunan M.S. ve A.D. isimli şahıslar yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu. 2 yaralı ambulansla Erciş Devlet Hastanesine sevk edilirken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van kamyonet Kaza

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