Minibüse çarpan motosikletteki Serkan öldü, ağabeyi Doğukan ağır yaralı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde virajı alamayıp karşı yönden gelen minibüse çarpan motosiklette bulunan iki kardeşten Serkan Satılmış (16) öldü, Doğukan Satılmış (18) ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Doğukan Satılmış'ın kullandığı motosiklet virajda kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan Serkan Satılmış olay yerinde öldü, beraberindeki kardeşi Doğukan Satılmış ise çevredekilerin ihbarıyla çağrılan sağlık ekipleri tarafından Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından Satılmış için 112 komuta merkezinden ambulans helikopter talep edildi. Doğukan Satılmış, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Satılmış'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Serkan Satılmış'ın cesedi ise incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Ünlülerle öyle bir dalga geçti ki...
Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte, aynı yerde randevu verdi
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum