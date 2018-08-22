Minibüse çarpan motosikletteki Serkan öldü, ağabeyi Doğukan ağır yaralı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde virajı alamayıp karşı yönden gelen minibüse çarpan motosiklette bulunan iki kardeşten Serkan Satılmış (16) öldü, Doğukan Satılmış (18) ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Doğukan Satılmış'ın kullandığı motosiklet virajda kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan Serkan Satılmış olay yerinde öldü, beraberindeki kardeşi Doğukan Satılmış ise çevredekilerin ihbarıyla çağrılan sağlık ekipleri tarafından Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından Satılmış için 112 komuta merkezinden ambulans helikopter talep edildi. Doğukan Satılmış, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Satılmış'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Serkan Satılmış'ın cesedi ise incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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