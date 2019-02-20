Minibüse kumar operasyonu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde minibüste kumar oynayanlara yönelik yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.
Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde Salı günü kumar oynatıldığı tespit edilen plakasız bir minibüse Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan baskında plakasız minibüs içerisinde slot diye tabir edilen kumar makinesi ve kumardan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, baskında minibüs içerisinde yakalanan T.B. isimli şahıs jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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