HABER

Minibüse kumar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde minibüste kumar oynayanlara yönelik yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde Salı günü kumar oynatıldığı tespit edilen plakasız bir minibüse Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Minibüse kumar operasyonu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde minibüste kumar oynayanlara yönelik yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.
Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde Salı günü kumar oynatıldığı tespit edilen plakasız bir minibüse Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan baskında plakasız minibüs içerisinde slot diye tabir edilen kumar makinesi ve kumardan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, baskında minibüs içerisinde yakalanan T.B. isimli şahıs jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.