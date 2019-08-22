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Minibüse molotof atılma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, terör örgütü yandaşları tarafından minibüsün havai fişek ve molotof atılarak yakılması olayı şehir polis kameralarına yansıdı.

Minibüse molotof atılma anı kamerada

Diyarbakır’da, terör örgütü yandaşları tarafından minibüsün havai fişek ve molotof atılarak yakılması olayı şehir polis kameralarına yansıdı. Olay sonrası yapılan operasyonlarda ise 2 zanlının yakalandığı öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 M 0052 plakalı bir yolcu minibüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı. O sırada yüzleri maskeli silahlı terör yandaşları tarafından minibüsteki yolcular ve şoför indirildi. Yüzleri maskeli olan terör yandaşları havai fişek ve molotof atarak minibüsü ateşe verdi. Daha sonra terör yandaşları sokak aralarında kaçarak uzaklaştı.
Yaşanan olay şehir polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay sonrası iki zanlı yakalandı
Öte yandan, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Z.Ç. ve D.A. isimli iki terör örgütü yandaşının evlerine düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi. Z.A. ve D.A.’nın üzerinde çıkan cep telefonlarında olay anına ait görüntülerin bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili S.K. isimli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Minibüse molotof atılma anı kamerada

Minibüse molotof atılma anı kamerada

Minibüse molotof atılma anı kamerada

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