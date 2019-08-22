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Minibüse molotofkokteyli atanlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bir minibüsü yolcuları indirdikten sonra molotofkokteyli atarak yakan şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı - Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, minibüsün yakılma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı

Diyarbakır'da, bir minibüsü yolcuları indirdikten sonra molotofkokteyli atarak yakan şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Diyarbakır Huzurevleri Mahallesi'nde yüzleri maskeli şüphelilerin, yolcuları indirdikten sonra bir minibüsü molotofkokteyli atarak yakmalarının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu, söz konusu araca molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştiren PKK sempatizanlarından 4'ü sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların telefonlarında yapılan incelemede, minibüsün yakılma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Olaya karışan diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

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Diyarbakır minibüs molotof molotoflu saldırı

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