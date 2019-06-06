HABER

Minibüse takılı römork fırladı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 17:09 | Son Güncelleme

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüse takılı römorkun yerinden çıkması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Karataş Bulvarı Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüse takılı römorkun yerinden çıkması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Karataş Bulvarı Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail K. minibüsün arkasına taktığı römorka tarım işçilerini bindirerek Karataş Bulvarı’ndan Adana’ya doğru yola çıktı. İsmail K. Havutlu Mahallesi yakınlarına geldiği sırada römork minibüse bağlı olduğu yerden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride fırladı. Römorkun fırlamasıyla birlikte içinde bulunan Suriye uyruklu tarım işçileri de yola savrularak yaralandı. Yaralanan 5 kişiden 4’ü minibüsle Adana Şehir Hastanesine götürülürken, 1 yaralı ise ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Hassa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 13 yaralıHassa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Su alan gezi teknesi yolcularını ve mürettebatını Sahil Güvenlik kurtardıSu alan gezi teknesi yolcularını ve mürettebatını Sahil Güvenlik kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.