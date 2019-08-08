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Minibüse takılı römorkun çarptığı çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün arkasına takılan römork, yol kenarındaki Celal Şahin ve eşi Hürü Şahin'e çarptı.

Minibüse takılı römorkun çarptığı çift öldü

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün arkasına takılan römork, yol kenarındaki Celal Şahin ve eşi Hürü Şahin'e çarptı. Kazada Şahin çifti hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Kerçin ile İsmet Gök (40) yaralandı.
​Kaza, sabah saatlerinde, Kozan- Feke yolu Çulluuşağı Mahallesi Dişbudak mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kerçin (43) yönetimindeki 01 RU 829 plakalı minibüsün arkasındaki römork sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki Celal Şahin ve eşi Hürü Şahin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çift, yol kenarına savrulurken, Kerçin ve minibüsteki İsmet Gök yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. İki yaralı ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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