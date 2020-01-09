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  4. Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı 

Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 08:20 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta virajı alamayan minibüs yan yattı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta virajı alamayan minibüs yan yattı. Kazada minibüsün sürücüsü araç ile asfalt arasında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 05:30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş'tan Eminönü istikametine seyir halindeki 34 BYE 126 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yan yattı. Kazada sürücünün kol ve bacağı devrilen araç ile asfalt arasında sıkıştı.

POLİS EKİPLERİ MİNİBÜSÜ KALDIRARAK SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kazanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen polis ekipleri, sürücünün kolunun ve ayağının aracın altında sıkıştığını fark etmesi üzerine minibüsü kaldırarak, sürücünün sıkışan kolu ve bacağının ezilmesini engelledi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen minibüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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