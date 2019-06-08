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Minibüsle çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 21:40 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde, belediyeye ait minibüsle motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, motosiklet sürücüsü can verdi.Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.30 sıralarında, Foça- İzmir yolu Gerenköy sapağı yakınlarında meydana geldi.

Minibüsle çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Foça ilçesinde, belediyeye ait minibüsle motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, motosiklet sürücüsü can verdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.30 sıralarında, Foça- İzmir yolu Gerenköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Foça’dan Gerenköy Mahallesi’ne giden U.G. (26) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere İlaçlama Müdürlüğü’ne ait 35 U 6173 plakalı minibüs, karşıdan gelen Ali Dinçer’in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada kasksız sürücü Dinçer, motosikletten metrelerce savruldu. Kazada Dinçer, hayatını kaybetti. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Dinçer’in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs şoförü U.G. gözaltına alındı.

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