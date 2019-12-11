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Minibüsle çarpışan motosikletin İranlı sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

ISPARTA'da okul servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü İran uyruklu Muhammed Hüseyin yaşamını yitirdi.

Minibüsle çarpışan motosikletin İranlı sürücüsü öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da okul servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü İran uyruklu Muhammed Hüseyin yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3110 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Hakan O. yönetimindeki 32 C 0036 plakalı okul servis minibüsüyle İran uyruklu Muhammed Hüseyin yönetimindeki 32 AAD 870 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Muhammed Hüseyin ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerine yapılan Muhammed Hüseyin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Muhammed Hüseyin'in kaza sırasında başında kask olmadığı belirtildi.

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