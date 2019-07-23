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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 20:37 | Son Güncelleme

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.B. idaresindeki 17 LZ 535 plakalı minibüs, Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi otogar kavşağında Nuri Özmen'in (65) kullandığı 17 KT 021 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Özmen'in cesedi, incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Biga Çanakkale trafik kazası

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