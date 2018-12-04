Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü savrulup iş yerine girdi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Cesim Cesim (21), savrulup, vitrin camını kırarak kırtasiye dükkanına girdi. Yaralanan Cisim, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak ile Yedieylül yollarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, Suriye uyruklu Cesim Cesim yönetimindeki 45 MP 033 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sırasında savrulan Cesim, yol kenarındaki kırtasiyenin vitrin camını kırarak içeri girdi. Bacaklarında kırıklar oluşan Cesim, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan minibüsün şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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