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  4. Minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

Minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

08.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpıştıktan sonra dereye uçan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Terzihöyük Mahallesi, Kumlu-Reyhanlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halit Yılık’ın kullandığı (34) 31 ADP 479 plakalı minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye uçtu.

Hatay’ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpıştıktan sonra dereye uçan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Terzihöyük Mahallesi, Kumlu-Reyhanlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halit Yılık’ın kullandığı (34) 31 ADP 479 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye uçtu. Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif (17) ve Halit El Hamid (41) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı’daki hastanelere kaldırıldı.

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