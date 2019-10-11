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Minibüsle çarpışan otomobildeki çift, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali İhsan Er (66) ile yanındaki eşi Dudu Er (66) yaşamını yitirdi.

Minibüsle çarpışan otomobildeki çift, hayatını kaybetti

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali İhsan Er (66) ile yanındaki eşi Dudu Er (66) yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Hasan Boybaşı ise yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Serinhisar'dan Denizli yönüne giden Hasan Boybaşı'nın kullandığı 20 EL 869 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ali İhsan Er yönetimindeki 20 YL 333 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yoldan geçen gazetecilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ali İhsar Er ile yanındaki eşi Dudu Er'in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralanan minibüs sürücüsü Boybaşı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Boybaşı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Er Çifti'nin cenazeleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Minibüsle çarpışan otomobildeki çift, hayatını kaybettiMinibüsle çarpışan otomobildeki çift, hayatını kaybettiMinibüsle çarpışan otomobildeki çift, hayatını kaybettiMinibüsle çarpışan otomobildeki çift, hayatını kaybetti

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