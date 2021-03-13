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Minibüsle çarpışan otomobilden alevler yükseldi

13.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Minibüsle çarpışan otomobilden alevler yükseldi

Kayseri’nin Talas ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayseri’nin Talas ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Minibüsle çarpışan otomobilden çıkan alevlerde güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Yenibağlar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 34 AK 4592 plakalı Honda marka otomobil ile 38 P 0228 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 AK 4592 plakalı otomobil hurdaya dönerken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, yapılan kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi de, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Feci kaza güvenlik kamerasında
Öte yandan, can pazarının yaşandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle otomobilden alevlerin yükseldiği görüldü.

Minibüsle çarpışan otomobilden alevler yükseldi

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