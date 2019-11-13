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Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Zafer Bal, hayatını kaybetti.

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Zafer Bal, hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'ndeki Ahımehmet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Zafer Bal yönetimindeki 34 LJ 3372 plakalı otomobil, Edirne istikametinden gelen Kerim Birlik yönetimindeki 34 AAN 667 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs otomobili 40 metre sürükledi. Otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Bal, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bal'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Kerim Birlik ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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