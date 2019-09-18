Minibüsle çarpışan patpatın sürücüsü öldü

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde minibüsle çarpışan 'patpat' adlı tarım aracının sürücüsü Osman Aktaş (78), yaşamını yitirdi.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Zenginler Kavşağı'nda meydana geldi. Zeki Gökkaya yönetimindeki 32 YS 951 plakalı minibüsle Osman Aktaş yönetimindeki tarım aracı çarpıştı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Aktaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'nde, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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