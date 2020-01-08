Minibüsle çarpışıp, duvara vuran kamyonetin alev aldığı anlar kamerada

Tünay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, evin duvarına çarparak, alev aldı. Kaza ve aracın yandığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Ocak'ta meydana geldi. Denizli'den Uşak yönüne giden Metin Mert yönetimindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler kavşağında, Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mert'in kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki evin duvarına çarparak, alev aldı. Sürücü Mert ve yanındaki arkadaşları Barış Tuncel ile Serkan Ak, yaralı olarak araçtan inip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevleri kısa sürede söndürdü. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavşakta minibüs ile çarpıştıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp, evin duvarına çarpan kamyonetin alev aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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