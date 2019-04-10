HABER

Minibüsle çaydan geçerken mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 21:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüsle çaydan geçerken mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Sarıçay'dan minibüsü ile karşıya geçmeye çalışan sürücü ve 2 kişi mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Haldun Topçu yönetimindeki 48 ABM 17 plakalı minibüs, Balçık mevkisinde bulunan Sarıçay üzerinden geçtiği sırada bölgede bulunan baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kaldı.

Tüm çabalarına rağmen minibüsü çalıştıramayan Topçu, itfaiyeye haber vererek, yardım istedi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas itfaiye ekipleri, araçta bulunan Haldun Topçu, İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan'ı, halat yardımıyla kurtardı.

Ekipler daha sonra minibüsü olay yerinden çıkardı.

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildiArtvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi
Okulda öğretmenleri darp eden 4 kişi serbestOkulda öğretmenleri darp eden 4 kişi serbest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çay itfaiye kurtarma Milas minibüs Muğla su yükselmesi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.