Minibüsle cip çarpıştı: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, orta refüje çarparak karşı yola geçen minibüs cipe çarptı. Kazada minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu girişindeki alt geçitte meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine giden Enes Şen (20) yönetimindeki 45 TF 876 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp karşı yola geçerek Özden Gülbaz (53) yönetimindeki 64 DR 268 plakalı cipe çarptı. Kazada Enes Şen ile minibüste yolcu olarak bulunan Yunus Emre Arslan (20) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından İzmir-Ankara Karayolu İzmir yönüne tek şeritten trafik sağlanırken, bayram nedeniyle kalabalık olan yolda uzun kuyruklar oluştu.

Uşak'ta doktor olarak görev yaptığı öğrenilen cip sürücüsü Özden Gülbaz "Aniden karşı şeritten gelen minibüs kullandığım araca çarptı. Hızlı olmasaydı refüjü geçmesi mümkün değildi" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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