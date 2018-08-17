Minibüsle cip çarpıştı: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, orta refüje çarparak karşı yola geçen minibüs cipe çarptı. Kazada minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu girişindeki alt geçitte meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine giden Enes Şen (20) yönetimindeki 45 TF 876 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp karşı yola geçerek Özden Gülbaz (53) yönetimindeki 64 DR 268 plakalı cipe çarptı. Kazada Enes Şen ile minibüste yolcu olarak bulunan Yunus Emre Arslan (20) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından İzmir-Ankara Karayolu İzmir yönüne tek şeritten trafik sağlanırken, bayram nedeniyle kalabalık olan yolda uzun kuyruklar oluştu.
Uşak'ta doktor olarak görev yaptığı öğrenilen cip sürücüsü Özden Gülbaz "Aniden karşı şeritten gelen minibüs kullandığım araca çarptı. Hızlı olmasaydı refüjü geçmesi mümkün değildi" dedi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...
Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum