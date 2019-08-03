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Minibüsle dilenmeye geldiler

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesine minibüsle gelip, dilencilik yapan 4'ü çocuk 8 kişi, zabıta ekiplerince yakaladı.  Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Mahallesinde devriye görevi yapan zabıta ekipleri, bir minibüsten 4'ü çocuk 8 kişinin indiğini gördü. Grubu takip eden zabıta ekipleri, çocuklar ile yetişkinlerin farklı noktalara dağılarak, dilencilik yaptıklarını belirledi.

Minibüsle dilenmeye geldiler

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesine minibüsle gelip, dilencilik yapan 4'ü çocuk 8 kişi, zabıta ekiplerince yakaladı.
Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Mahallesinde devriye görevi yapan zabıta ekipleri, bir minibüsten 4'ü çocuk 8 kişinin indiğini gördü. Grubu takip eden zabıta ekipleri, çocuklar ile yetişkinlerin farklı noktalara dağılarak, dilencilik yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine yakalanan grubun, farklı şehirlerden İnegöl'e dilencilik yapmak için geldikleri ortaya çıktı.
İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “Şehrimizin huzuru için 7/24 esaslı olarak görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemize şebeke olarak gelip vatandaşlarımızı iyi niyeti, yardımseverliği ve insani duygularını sömüren dilencilere nefes aldırmıyor. Dilenci şebekesini takibe alan zabıta ekiplerimiz, şebeke üyelerini geldikleri lüks araçla birlikte yakaladı. Şebeke üyeleri hakkında işlem başlatıldı” denildi.

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Minibüsle dilenmeye geldiler

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