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Minibüsle inek çalmaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

Aydın'da bir çiftlikten çaldıkları ineği minibüse bindirerek kaçırmaya çalışan hırsızlar, dereden geçirmek istedikleri aracın çamura saplanması üzerine kaçtı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çaldıkları büyükbaş hayvanı minibüse bindiren hırsızlar, aracın derede çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçtı.

Kızılkaya Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Nazmi Özkan, bir ineğin kaybolduğunu fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu.

Yapılan aramada inek, Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'ndeki bir derede çamura saplanan minibüsün içinde bulundu. İnek, sahibine teslim edildi.

Minibüsü sahibinden ödünç aldıkları belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hayvan hırsızlığı inek minibüs

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