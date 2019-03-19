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Minibüsle kamyon çarpıştı: 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

Aksaray’da minibüsün park halindeki karayolları aracına ait kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu 10.

Minibüsle kamyon çarpıştı: 2 ağır yaralı

Aksaray’da minibüsün park halindeki karayolları aracına ait kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametinde seyreden Hüseyin L. (45) idaresindeki 42 J 2157 plakalı ceviz yüklü minibüs, karayolunda yapılan çalışmadan dolayı sağda park halinde bulunan 42 HS 817 plakalı karayolları çalışma kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası minibüste bulunan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Barış. K. ağır yaralanırken minibüs adeta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüsle kamyon çarpıştı: 2 ağır yaralı

Minibüsle kamyon çarpıştı: 2 ağır yaralı

Minibüsle kamyon çarpıştı: 2 ağır yaralı

Minibüsle kamyon çarpıştı: 2 ağır yaralı

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