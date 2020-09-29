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Minibüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 20:44 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde minibüsle kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı.Kaza, Ulus ilçesine bağlı Yılanlar köyü mevkiinde meydana geldi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde minibüsle kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, Ulus ilçesine bağlı Yılanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Abdipaşa’dan Kumluca istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Karınca yönetimindeki 63 EZ 385 plakalı minibüs ıslak yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs karşı şeritten gelen Sual Ünal yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Sual Ünal, minibüs şoförü Mehmet Ali Karınca ve minibüste yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarında sıkışan minibüs şoförü Mehmet Ali Karınca ve kamyon sürücüsü Sual Ünal, AFAD ve Bartın Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Minibüs şoförü Karınca’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralılar 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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