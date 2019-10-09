Minibüsle köy çocuklarına kitap taşıyorlar

Abdülkadir Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin zor şartlarda okuduğunu, çocukların daha çok okuması için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle bir minibüs temin edildi. Öğretmenler, minibüsü dizayn ederek içine kitaplık ve zeka oyunlarının olduğu alan ve sanat atölyesi kurdu. İki öğretmen okul saatleri dışında minibüse doldurdukları kitap ve zeka oyunlarını köy köy gezerek çocuklara ulaştırmaya başladı.

Bir süre sonra Korkmaz ve Biçer, okuma alışkanlığını daha çok öğrenciye yaymak için "Eşekli kütüphaneci"den esinlenerek geçen ay "Okumak Yolda Olmaktır" adlı proje başlattı.

İlçeye bağlı 11 Nisan Mahallesi'ndeki Hülya Ağan İlkokulunun öğretmenleri Korkmaz ile Biçer öğrencilerin okuma alışkanlığının gelişmesi için okulda okuma saatleri ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çocukların yeni bilgiler edinmesinin çok güzel olduğunu anlatan Korkmaz, "Geçen yıl öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz okuma etkinliklerinde çok güzel sonuçlar aldık. Okumayı daha çok yaygınlaştırmak için bu projeyi başlattık." dedi.

Köy çocuklarının daha çok kitaba ihtiyacı olduğunu anlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Projemizde 7 gönüllü öğretmen de görev alıyor. Amacımız çocuklarda okuma alışkanlığını geliştirmek. En önemlisi çocuklara, daha önce yaşamadıkları mutlulukları yaşatmak. Örneğin daha önce bir zeka oyunu oynamayan çocuğu bu tür oyunlarla tanıştıracağız ya da daha önce bir sanat faaliyeti yapmayan çocuğu sanatla tanıştıracağız. Ortaokul ve ilkokul düzeyinde 10 bin öğrenciye ulaşmayı, gelecek yıl da bu sayı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz"

- "Minibüsü gören çocuklar koşa koşa geliyor"

Sınıf öğretmeni Nusrettin Biçer de projede görev aldığı için çok mutlu olduğunu, gittikleri köylerdeki çocuklardan güzel tepkiler aldığını söyledi.

Çocukların tepkilerinin kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Biçer, "Okuma yazma bilenlerin dışında okuma bilmeyen çocuklar da kitaplara ilgi gösteriyor. Minibüsü gören çocuklar koşa koşa geliyor. Çocukların mutlu olması bizi daha çok mutlu ediyor. Projemizle daha çok çocuğa ulaşacağız inşallah. Kitap ihtiyacımız hala devam ediyor. Yardımlarla kitap sayımızı artırmak istiyoruz." diye konuştu.