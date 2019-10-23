HABER

Minibüsle otomobil çarpıştı, yaralılar refüje saçıldı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Aksaray’da soba yüklü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralardı.

Minibüsle otomobil çarpıştı, yaralılar refüje saçıldı: 6 yaralı

Aksaray’da soba yüklü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralardı. Çarpışmanın etkisiyle yaralılar refüje saçıldı.
Kaza, Aksaray-Adana karayolu organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Durmuş Dede E. (61) idaresindeki 06 FF 8660 plakalı otomobil, Aksaray Organize Sanayinden karayoluna çıkan Müşader S. (55) yönetimindeki 19 TH 961 plakalı soba yüklü minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve otomobil adeta hurdaya dönerken her iki araçta bulunan sürücü ve yolcular refüje savruldu. Yaralılar bir süre refüjde sağlık görevlilerin gelmesini beklerken polis ve jandarma ekipleri karayolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Acil Afat Durum (AFAD) Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 acil yardım ekipleri otomobilde sıkışan bir yaralıyı kurtardı. Bu sırada diğer yaralılara da ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan her iki sürücü ile Nigar E. (37), Şevket K. (50), Halis G. (69) ve Seride E. (55) ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ve jandarma olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüsle otomobil çarpıştı, yaralılar refüje saçıldı: 6 yaralı

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Karabük’te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonuKarabük’te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu
Motosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale ettiMotosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.