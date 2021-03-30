Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Çakırlı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Murat K. (61) idaresindeki 34 BLS 055 plakalı minibüs Orhangazi’den İznik istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelmekte olan Serkan Y. (43) idaresindeki 16 AIG 535 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Minibüs sürüklendikten sonra devrilirken, otomobil ise yol kenarına savruldu.

Otomobil içinde sıkıştı

Otomobil sürücüsü yaralı şekilde araç içinde sıkışırken, kazada minibüs sürücüsü Murat K. ile birlikte yanında bulunan Azerbaycan uyruklu Mahym Agajanova (48) yaralandı. Yaralı kadın minibüsten dışarı savrulurken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri kaza sonrasında yaralılara müdahale etti.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü Serkan Y.’yi sıkıştığı yerden çıkarırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

