Minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir kavşakta, yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Bir işyerinin güvenlik kamerası, kaza anını görüntüledi. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Altay Mahallesi Yedieylül Yolu ile Piyaleoğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Altay Meydanı'ndan Atatürk Bulvarı yönüne ilerleyen Fatih Tonbul (50) yönetimindeki 26 UC 150 plakalı otomobil ile Piyaleoğlu Caddesi'nden Pazar Camii yönüne giden Şakir Karakaya (40) yönetimindeki 45 ZD 0914 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

