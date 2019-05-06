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Minibüslerde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Bağcılar'da minibüslerde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da yolculuk ettiği minibüslerdeki vatandaşların cep telefonu, para ve çantalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'daki minibüslerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Minibüslerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleye ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli S.İ. (34) adresine düzenlenen baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Bağcılar ve Bahçelievler'deki minibüslerde 4 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin kadın bir yolcunun çantasından parasını çaldığı, elindeki ceketle parayı gizlediği görülüyor.

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Güven Timleri Şube Müdürlüğü hırsızlık minibüs

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