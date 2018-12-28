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Minibüslerde yolcuların parasını çalan yankesici yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 15:37 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, bindiği dolmuş ve minibüslerde yanına oturduğu kişilerin parasını üzerine örttüğü mont ve hırka gibi kıyafetlerin altından yankesicilik yöntemiyle çalan A.İ.H.

Minibüslerde yolcuların parasını çalan yankesici yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, bindiği dolmuş ve minibüslerde yanına oturduğu kişilerin parasını üzerine örttüğü mont ve hırka gibi kıyafetlerin altından yankesicilik yöntemiyle çalan A.İ.H. (49) yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, minibüs ve dolmuşlarda yolculuk yapanlardan hırsızlık ihbarları alınca harekete geçti. Polis, araçlarda bulunan kameraları inceledi. Yapılan incelemede yolcuların parasının bir kişi tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlenirken, kimliği tespit edilen A.İ.H. düzenlenen operasyonla yakalandı. Çeşitli suçlardan birçok sabıkası olan A.İ.H.'nin, 2 kişiden çaldığı öğrenilen 3 bin 245 lira ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisinin yanına oturduğu yolcuların cebinde veya çantasındaki paralarını bacaklarının üzerine serdiği mont ve hırka gibi kıyafetlerin altından yan kesicilik yöntemiyle çaldığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.İ.H. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Minibüslerde yolcuların parasını çalan yankesici yakalandı

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