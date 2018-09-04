Minibüste 1000 şişe kaçak içki ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da jandarmanın yaptığı operasyonda bin şişe kaçak içki ele geçirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptığı uygulamada bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, 720 şişe rakı, 240 şişe viski ve 40 şişe votka olmak üzere toplam 1000 şişe kaçak bandrolsüz içki ele geçirildi. Bandrolsüz içkilere el konulurken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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