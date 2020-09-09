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Minibüste 12 yerine 33 yolcu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 09:00 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta trafik ekiplerinin yaptığı toplu taşımadaki ayakta yolcu uygulamasında 12 yerine 33 kişi çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüs salgınını önlemek amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmaması açıklamasının ardından il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam ediyor.

Esenyurt’ta trafik ekiplerinin yaptığı toplu taşımadaki ayakta yolcu uygulamasında 12 yerine 33 kişi çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüs salgınını önlemek amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmaması açıklamasının ardından il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam ediyor. Yapılan uygulama kapsamında sivil trafik ekipleri, Esenyurt’ta da toplu taşıma uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada bir minibüste 12 yerine 33 kişi çıktı. Tıka basa yolcu taşıyarak kuralları hiçe saya minibüs şoförü hakkında İl Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 liraya kadar para cezası yazılmak üzere ceza tutanağı tutuldu.

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