HABER

MİNİBÜSTE CESEDİ BULUNAN KADININ ESKİ EŞİ VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

  Esenyurt'ta kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu(45) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve oğlunun aralarında bulunduğu üç kişi adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Esenyurt'ta kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu(45) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve oğlunun aralarında bulunduğu üç kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
Esenyurt'ta 6 Eylül 2018 tarihinde eski eşi ve oğluyla buluştuğu öğrenilen Nazmiye Oruçoğlu esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu olayın ardından 13 Eylül 2018'de Göktürk, Mimar Sinan Mahallesi, no. 64'de bulunan bir sürücü kursuna ait arsadaki hurda minibüsün içinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu Serhat Y.'nin 17 Eylül 2018 tarihinde polise başvurarak annesinden haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

ANNESİ KAYBOLDUKTAN 11 GÜN SONRA KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ
Oğul Serhat Y.'nin annesinin kayboluşundan 11 gün sonra yaptığı müracaatın ardından minibüs içinde bulunan kimliksiz kadın cesedinin Nazmiye Oruçoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada Nazmiye Oruçoğlu'nun kendi evinde oturan eski eşi Yüksel Y. ve oğlu Serhat Y. ile kavgalı olduğu, onları evinden çıkartmaya çalıştığı tespit edildi. Nazmiye Oruçoğlu'nun kaybolduğu 6 Eylül 2018 tarihinde son olarak noterden evi boşaltma için belge almak için Yüksel Y. ve Serhat Y. ile buluştuğu öğrenildi.

KAYBOLDUĞU GÜN ESKİ EŞİ VE OĞLU İLE AYNI MİNİBÜSTE GÖRÜLMÜŞ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu buluşmanın kamera kayıtlarına ulaşırken üçlünün yanında Erhan Ç., adlı kişinin de olduğunu tespit etti. Ancak Erhan Ç.'nin bir süre sonra sahibi olduğu minibüsten indiği Nazmiye Oruçoğlu, Yüksel Y. ve Serhat Y.'nin içinde bulunduğu aracın Cendere yolu istikametine gittiği belirlendi.

ESKİ EŞ, OĞUL VE MİNİBÜS SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Yüksel Y.(49), Serhat Y(35). ve Erhan Ç.(30) Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili sorgulanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Ancak şüphelilerin çelişkili ifadeler verdiği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Kayıp kadının kaybolduğu gün eski eşi ve oğluyla birlikte minibüste son olarak görüldükleri anın görüntüleri
-Şüphelilerin adliyeye gönderilişi

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacakSiber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacak
ÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödülÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

İlginizi Çekebilir

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.