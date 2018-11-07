MİNİBÜSTE CESEDİ BULUNAN KADININ ESKİ EŞİ VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu(45) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve oğlunun aralarında bulunduğu üç kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Esenyurt'ta 6 Eylül 2018 tarihinde eski eşi ve oğluyla buluştuğu öğrenilen Nazmiye Oruçoğlu esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu olayın ardından 13 Eylül 2018'de Göktürk, Mimar Sinan Mahallesi, no. 64'de bulunan bir sürücü kursuna ait arsadaki hurda minibüsün içinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu Serhat Y.'nin 17 Eylül 2018 tarihinde polise başvurarak annesinden haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

ANNESİ KAYBOLDUKTAN 11 GÜN SONRA KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Oğul Serhat Y.'nin annesinin kayboluşundan 11 gün sonra yaptığı müracaatın ardından minibüs içinde bulunan kimliksiz kadın cesedinin Nazmiye Oruçoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada Nazmiye Oruçoğlu'nun kendi evinde oturan eski eşi Yüksel Y. ve oğlu Serhat Y. ile kavgalı olduğu, onları evinden çıkartmaya çalıştığı tespit edildi. Nazmiye Oruçoğlu'nun kaybolduğu 6 Eylül 2018 tarihinde son olarak noterden evi boşaltma için belge almak için Yüksel Y. ve Serhat Y. ile buluştuğu öğrenildi.