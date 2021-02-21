HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Minibüste kömür faciası: 3 ölü

Minibüste kömür faciası: 3 ölü

21.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını kamp yaparak geçirmek isteyen biri çocuk 3 kişi, minibüsün içerisinde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Buğdayhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını kamp yaparak geçirmek isteyen biri çocuk 3 kişi, minibüsün içerisinde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Buğdayhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa’da yaşayan Mustafa Kılınç (47) ile iddiaya göre dini nikahlı eşi Hayriye Albers (50) ve 12 yaşındaki kız çocuğu Kamuran İ., hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Atatürk Barajı kıyısında kamp yaparak geçirmek istedi. Dün gece üşüyen şahıslar, minibüsün içerisinde kömür sobası yakarak uyudu. Ertesi gün bölgeye giden vatandaşlar, aracın içerisindekilerin hareketsiz bir şekilde yattığını fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri araçtakilere müdahale etti. Yapılan incelemede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Süleyman Demirel'in şapkasını haczettirmiş! 'Değerini verene satabilirim'

Bu şapkanın değerini duyanın dudağı uçukluyor

Akraba ziyareti pahalıya patladı, 7 evde 33 kişi karantinaya alındı

Akraba ziyareti pahalıya patladı, 7 evde 33 kişi karantinaya alındı

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı

Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Evlilik vaadiyle dolandırıldı: İmam nikahı kıyıldı, kayıplara karıştı

Akılalmaz olay: İmam nikahından sonra kayıplara karıştı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.