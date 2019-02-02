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- MİNİBÜSTE ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Fatih'te çalıştığı servis minibüsünde antifriz tenekesi içinde ateş yakan kişi zehirlenerek öldü.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Fatih'te çalıştığı servis minibüsünde antifriz tenekesi içinde ateş yakan kişi zehirlenerek öldü.
Fatih Aksaray Mahallesi'nde bulunan Yenikapı Miting Alanının otopark kısmına servis minibüsünü park ederek araçta uyuyan 58 yaşındaki Nevzat Çakır'ı uyandıramayan arkadaşları durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hareketsiz yatan Çakır'a ulaşmak için minibüsün camı kırıldı.
Polis ve sağlık ekipleri minibüsün içerisine girerek yaptığı kontrollerde Nevzat Çakır'ın öldüğünü belirledi. Çakır'ın ısınmak için araçta antifriz tenekesi içinde tüp yaktığı belirlendi. Çakır'ın ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edilirken acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çakır'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerindeki ekiplerden görüntü
-Minibüs içindeki piknik tüpü
-Çakır'ın ayakkabıları
-Çakır'ın minibüsteki cansız bedeni
-Polis ekiplerin önlem alması
-Genel ve detaylar

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