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Minibüste ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:46 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - FATİH'te çalıştığı servis minibüsünde antifriz tenekesi içinde tüp yakan kişi zehirlenerek öldü.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - FATİH'te çalıştığı servis minibüsünde antifriz tenekesi içinde tüp yakan kişi zehirlenerek öldü. Fatih Aksaray Mahallesi'nde bulunan Yenikapı Miting Alanının otopark kısmına servis minibüsünü park ederek araçta uyuyan 58 yaşındaki Nevzat Çakır'ı uyandıramayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hareketsiz yatan Çakır'a ulaşmak için minibüsün camı kırıldı. Polis ve sağlık ekipleri minibüsün içerisine girerek yaptığı kontrollerde Nevzat Çakır'ın öldüğünü belirledi. Çakır'ın ısınmak için araçta antifriz tenekesi içinde tüp yaktığı belirlendi. Çakır'ın ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edilirken acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çakır'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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