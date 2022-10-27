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  4. Minibüste ortalığı birbirine kattılar! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Minibüste ortalığı birbirine kattılar! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

27.10.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’tan minibüse binen biri kadın iki yolcu ortalığı birbirine kattı. Kadın olan yolcu yüksek sesle müzik açarken, kucağında çocuk olan başka bir kadın sesten rahatsız olduğunu söyledi. Müzik dinleyen kadının yanındaki erkek şahıs ise bir anda kadına küfürler savurmaya başladı. Diğer yolcuların olaya müdahale etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Tepki çeken olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt’tan Büyükçekmece istikametine giden bir minibüste yaşandı. Madde kullandıkları iddia edilen biri kadın iki yolcu, minibüse bindi. Kısa süre sonra kadın yolcu telefonundan son ses müzik açarak dinlemeye başladı.

KÜFÜRLER SAVURDU

Kucağında çocuk olan başka bir kadın ise “Şarkıyı kısabilir misin” diyerek tepki gösterdi. Bu durum üzerine erkek şahıs ise kadına küfürler savurarak bağırmaya başladı. Minibüste bulunan diğer yolcular ise erkek şahsa tepki gösterince tartışma çıktı.

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O ANLAR KAMERADA

Erkek şahıs dakikalar boyunca diğer yolculara hakaret ve küfür ederken, vatandaşlar araçtan inmek zorunda kaldı. Daha sonrasında iki şahıs minibüsten indirilirken, yaşanan o tartışma anları minibüsteki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

İHA

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Müzik kavga Minibüs

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