HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Minibüste pes dedirten manzara! 12 kişi olması gerekirken...

Minibüste pes dedirten manzara! 12 kişi olması gerekirken...

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2020 10:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yolcu alması beklenene minibüslerde karşılaşılan manzaralar 'pes' dedirtiyor. Bu manzaralardan biriyle Esenyurt’ta karşılaşıldı. Polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı.

Yeni tip Korona virüs salgınını önleme amacıyla sosyal mesafe kurallarını sık sık hatırlatılırken İstanbul Emniyeti’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı. Esenyurt’ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı. Minibüs sürücüsünde hem hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 105 lira idari para cezası uygulandı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor Balığı çıplak elleriyle yakalıyor
Kayısının üzerindeki yazıyı gören hayrete düşüyorKayısının üzerindeki yazıyı gören hayrete düşüyor
Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacakAkdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

Diğer Haberler
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor

İlginç balık avlama yöntemi herkesi şaşırtıyor

Kayısıda ’Allah’ yazısı: Bunu tüm Türkiye’nin görmesini istedim

Kayısının üzerindeki yazıyı gören hayrete düşüyor

Lahmacun tartışmasına Siverekliler de katıldı

Lahmacun soğanlı mı olur sarımsaklı mı? Tartışma büyüyor

Nadir görülen türler arasında! Kafkas keleri Iğdır'da görüntülendi

Nadir görülen türler arasında! Iğdır'da görüntülendi

Damadın zor anları! Tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildi

Yer: Bursa! Damadın zor anları

Yer: Adıyaman! 25 santimetrelik dev çekirge, şaşkınlık yarattı

Sosyal medyadan paylaştı: İlk kez gördüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.