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Minibüste taciz dehşeti! Korku dolu anları böyle anlattı: 'Aklımdan Özgecan geçti'

24.11.2020 10:22 | Son Güncelleme:
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Minibüste taciz dehşeti! Korku dolu anları böyle anlattı: 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M. tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar kapıyı açmadığı ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında dava açtı. Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum" dedi.

Özbekistan uyruklu Nodira M., 28 Temmuz 2020 günü Topkapı'ya gitmek istediğini belirterek Yüzüncüyıl Mahallesi'nden minibüse bindi. Bir süre ilerleyen minibüs, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelince yolcular indi. Minibüste kimse kalmadığını gören Nodira M., minibüs şoförü İzzet A'ya "Ben Topkapı'ya gideceğim. Beni neden buraya getirdin? Neredeyiz biz?" diye sordu. Şüpheli şoför İzzet A. ise "Ben seni yanlış anladım, yanlış getirdim. Yol paranı veririm. Seni geri götürürüm, Topkapı minibüsüne bindiririm" diye cevap verdi. İddiaya göre minibüsün hareket etmesi sonrasında şoför İzzet A. "Sen nerelisin? Bana temizlikçi lazım. Tanışalım, arkadaş olalım. Para lazımsa veririm. Sana yardım ederim, para veririm" diyerek tacize başladı. "Sahip çıkarım, ev açarım, sana bakarım" diyerek tacizine devam eden şoför İzzet A.'nın sözlerinden rahatsız olan Nodira M, "Ne diyorsun, ben evliyim. İndir beni" diye karşılık verdi. Ancak minibüsü durduran şoför İzzet A. "Bir şey olmaz, evli olabilirsin. Numaranı ver tanışıp arkadaş olalım" diyerek müştekiyi taciz etmeye devam etti. Kapıyı açmayan şoför İzzet A., Nodira'dan telefon numarasını istedi. Şoförün ısrarla telefonunu istemesi ve kapıyı da açmamasından korkan Nodira M., telefon numarasını verdi. Şoför İzzet A. numarayı aldıktan sonra kapıyı açarak Nodira M.'nin inmesine izin verdi. Şoför İzzet A. daha sonra müşteki Nodira M'ye "Beni ara" şeklinde mesaj attı. Olayı öğrenen Nodira M'nin arkadaşlarının Minibüsçüler Federasyonu'nu arayarak durumu anlatmaları üzerine şoförün belgesi alınarak görevine son verildi. Nodira M. avukat Caner Şahin aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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İKİ SUÇTAN DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli şoför İzzet A. hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli şoför İzzet A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği yer aldı. Araçtaki kamera kayıtlarında ses kaydı olmadığı belirtilen iddianamede, müşteki Nodira M'nin şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir husumeti olmaması, şüpheli şoförün "Beni ara" mesajı atması dikkate alındığı kaydedildi. İddianamede, cinsel taciz içerikli söylemlerde bulunup kapıyı açmayarak Nodira M'nin bir süre inmesine engel olduğu ve sonra da mesaj atan şüphelinin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli İzzet A. önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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"AKLIMDAN ÖZGECAN GEÇTİ ÇOK KORKTUM"

DHA'ya konuşan Nodira M. olay günü saat 08.00'de minibüse bindiğini ve Topkapı'ya gitmek istediğini söylediğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Minibüs tıklım tıklım dolu olduğu için yolu takip edemedim. Sonunda minibüs boşaldı, tek başıma kaldım. Sordum şoföre, 'Yanlış anladım, seni götüreceğim, başka minibüse götüreceğim ama önce tanışalım' dedi. Kapıları açmadı. 'Bırak beni gitmem lazım' dedim. 'Arkadaş olalım' dedi, korktum tek başıma kaldığım için. Bağırsam mı bilemedim, saldırır mı, döver mi, tokat mı atar adamı tanımadığım için tedirgin kaldım. Psikolojim bozuldu. Benden telefon numaramı istemişti. Vereyim de kurtulayım dedim. Verdim. Ancak o zaman beni rahat bırakmadı. 'Tanışalım, ev açalım, ne gerekirse yapacağım sana' dedi. Beni bayağı tuttu. Beni başka durağa götürdü. Beni Topkapı minibüsüne bindirdi, öyle kurtuldum. Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." Şoförün babasının kendisini arayarak özür dilediğini söyleyen Nodira M. şoförün kendisinden özür dilemediğini bunun üzerine avukata başvurduğunu söyledi. Bir yerden bir yere giderken tedirginlik yaşadığını, otobüslerde kaç kişi kaldığını ve tek başına olup olmadığına baktığını anlatan Nodira M. "Biz yabancıyız diye bize kimse böyle davranamaz. 5-6 yıl oldu buraya geleli ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Psikolojim çok bozuldu. Adalet istiyorum. Bana böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. Ben bir kadınım" dedi.

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O ANLAR MİNİBÜS KAMERASINA YANSIDI

Olaya ilişkin anlar araç içi kameraya yansıdı. Görüntülerde, elinde cep telefonu olan Nodira M. ile şoför İzzet A'nın konuştukları, şoförün elinde telefon olduğu, arkasına dönerek Nodira M'ye bir şeyler söylediği, en sonunda şoförün kapıyı açması üzerine Nodira'nın minibüsten indiği görülüyor. Minibüsten inen Nodira'nın ardından şoförün de indiği ve yanına yaklaştığı görülüyor.

DHA

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