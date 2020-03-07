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Minibüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 20:46 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta minibüste genç bir kıza taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Genç kızı taciz ettiği iddia edilen kişi bekçiler tarafından öfkeli kalabalığın arasından alındı. Polis ekiplerinin zırhlı araca bindirdiği sırada şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

Minibüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Sanayi Sitesinin önünde yaşandı. İddiaya göre, Avcılar'dan yola çıkan bir yolcu minibüsünde genç bir kızın taciz edildiği ileri sürüldü. Sanayi sitesinin önünde kendini dışarı atan genç kız, korku içinde bağırmaya başladı. Bu sırada genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs araçta bulunan diğer kişiler tarafından dışarıya çıkartıldı.

VATANDAŞLAR LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Mahallede devriye görevi yapan bekçiler öfkeli kalabalığı fark etti. Hızlı bir şekilde olay yerine koşan bekçiler, şahsı kalabalığın arasından güçlükle çıkarttı. Bekçiler, kalabalığın arasından aldığı şahsı sanayi sitesine ait güvenlik kulübesine götürdü. Bekçiler polis ekiplerinden destek isteyip bekledi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE ZIRHLI ARAÇ GELDİ

Ortalığı ayağa kaldıran olay sonrası polis ekipleri zırhlı araçla olay yerine geldi. Öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalışan ekipler uzun bir süre uğraştıktan sonra, zırhlı araçla şahsı almak istedi. Kalabalık grup ekiplerin şahsı almasıyla tekrardan saldırıya başladı. Ekipler şahsı olay yerinden uzaklaştırdı.

Polis ekipleri tarafından alınan kişi ve genç kız ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

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Esenyurt taciz minibüs Linç Girişimi

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