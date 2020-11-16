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Minibüste ’ücret’ tartışması karakolda bitti

16.11.2020 13:19 | Son Güncelleme:
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Minibüste ’ücret’ tartışması karakolda bitti

Mersin’de minibüs ücretini vermedikleri için şoför ile anne ve oğlu arasında çıkan kavga, karakolda bitti.

Mersin’de minibüs ücretini vermedikleri için şoför ile anne ve oğlu arasında çıkan kavga, karakolda bitti. Şoför, şahısların ücret vermedikleri gibi kendisine hareket ettiğini savunurken, anne de şoförün sadece ücret vermedikleri için kendilerini darp ettiğini iddia etti.
Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Mersin’e gelen 70 yaşındaki Ayşe Ç. ile oğlu 46 yaşındaki oğlu Veysel Ç., merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi’nde E.K. idaresindeki minibüse bindi. Oradan merkez Akdeniz ilçesi Çocuk Esirgeme Kurumu ışıklarına kadar yolculuk yapan anne ve oğlu, ’ücret’ vermeden minibüsten inmek istedi. Bunun üzerine şoför, parasını isteyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya döndü. Her 2 taraf da karşılıklı birbirine vururken, olayda anne baygınlık geçirdi. Bölgede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, oğlu ve şoför ise karakola götürüldü.
Karakolda ifadeleri alınan 2 taraf da olayın ’ücret’ yüzünden çıktığını doğruladı. Şoför ifadesinde, "Anne ve oğlu Güneykent’te minibüse bindi. Ücret vermeden olayın olduğu yere kadar geldiler. Ben inecekleri zaman ’ücretinizi vermediniz’ dediğimde, bana hem annesi hem de oğlu hakaret etti. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Oğlu bana vurmaya kalkınca, ben de kendimi savunmak için karşı hamle yaptım. O sırada araya giren annesine de dirseğim çarptı ve yere düştü. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum" dedi.
Hastanedeki tedavisinin ardından karakolda ifade veren anne ise paraları olmadığı için ücret vermediklerini söyledi. Ayşe Ç., "Şoför bizim üzerimize geldi. Hem beni hem de oğlumu darp etti. Bu yüzden şahıstan şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.
Her 2 taraf da karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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